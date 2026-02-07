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EUREX/Bund-Future unter Abgabedruck

01.07.26 08:19 Uhr

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Mittwochmorgen bis 8.17 Uhr 24 Ticks auf 127,10 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,21 Prozent und das -tief bei 127,00 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 27.699 Kontrakte. Der Buxl-Future büßt 14 Ticks auf 110,64 Prozent ein - der Bobl-Future 4 Ticks auf 115,29 Prozent.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 01, 2026 02:20 ET (06:20 GMT)