EUREX/Bund-Future unter Druck
26.03.26 08:08 Uhr
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DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.05 Uhr 35 Ticks auf 125,63 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 125,80 Prozent und das -tief bei 125,54 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 19.495 Kontrakte. Der Buxl-Future büßt 46 Ticks auf 110,72 Prozent ein - der Bobl-Future 22 Ticks auf 115,43 Prozent.
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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
March 26, 2026 03:08 ET (07:08 GMT)