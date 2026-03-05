EUREX/Bund-Future unter Druck
30.04.26 08:39 Uhr
DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Donnerstagmorgen bis 8.33 Uhr 25 Ticks auf 124,50 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,62 Prozent und das -tief bei 124,40 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 33.668 Kontrakte. Der Buxl-Future büßt 12 Ticks auf 107,58 Prozent ein - der Bobl-Future 1 Tick auf 114,92 Prozent.
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/mpt/flf
(END) Dow Jones Newswires
April 30, 2026 02:40 ET (06:40 GMT)