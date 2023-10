EUREX/Bund-Future verschnauft nahe der 130er-Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach der jüngsten Erholungsbewegung verschnauft der Bund-Future am Morgen zunächst an der Marke bei 130 Prozent. Diese hatte in diesem Jahr bereits dreimal eine gute Unterstützung geliefert und gilt daher nun als charttechnische Hürde, die es zu nehmen gilt. Der Dezember-Kontrakt steigt um 7 Ticks auf 129,93 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 130,01 Prozent und das Tagestief bei 129,79 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 13.109 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 116,33 Prozent.

Für die Zinsstrategen der DZ Bank ist der anhaltende Konflikt im Nahen Osten der Auslöser, dass die Anleger in die vermeintlich sicheren Häfen aufsuchen. Die Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen fiel um zehn Basispunkte und verzeichnete damit den größten Rückgang innerhalb von zwei Tagen seit Juli. US-Staatsanleihen konnten ihre Gewinne trotz der Äußerungen von US-Notenbankerin Michelle Bowman, dass höhere Zinsen zur Eindämmung der Inflation notwendig sein könnten, halten. Mit den am frühen Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten dürften die Marktteilnehmer kurzzeitig ihr Augenmerk den Fundamentaldaten schenken, bis wieder die geopolitische Situation die Oberhand an den Kapitalmärkten gewinnen sollte.

