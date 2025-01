EUREX/Bund-Future verteidigt im Verlauf kleines Plus

DOW JONES--Der Bund-Future notiert am Mittwoch im Verlauf im Plus. Der März-Kontrakt steigt um 16 Ticks auf 131,69 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 131,72 Prozent und das Tagestief bei 131,54 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 26.912 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 7 Ticks auf 116,9 Prozent. Am Abend gibt die US-Notenbank ihre Zinsentscheidung bekannt, es wird fest mit einer Bestätigung des Leitzinsbandes gerechnet.

Für die Marktstrategen der Helaba waren es vor allem die im Dezember und Januar veröffentlichten robusten Arbeitsmarktzahlen, wie auch die in den letzten Monaten zu hohe Inflation, die die FOMC-Vertreter auf einen vorsichtigeren Pfad haben einschwenken lassen. Weniger die aktuelle Zinsentscheidung dürfte für die Marktteilnehmer interessant sein, sondern vielmehr die begleitende Kommunikation im Statement und auf der Pressekonferenz von Fed-Chef Powell. Die Fed werde eine Vorfestlegung vermeiden und weiterhin auf die Datenabhängigkeit zukünftiger Entscheidungen verweisen. Blerina Uruci, US-Chefökonomin bei T. Rowe Price, geht davon aus, dass Powell die Januar-Sitzung und die Pressekonferenz zu einem Non-Event machen will. Die Marktpreise für den Zinspfad im Jahr 2025 stimmten perfekt mit dem Dezember-Dot-Plot überein.

