EUREX/Bund-Future vom starken Anstieg der Inflation unbeeindruckt

FRANKFURT (Dow Jones)--Am Anleihenmarkt wird das deutliche Plus bei den Verbraucherdaten zur Kenntnis genommen, auf die Kursentwicklung des Bund-Futures am Terminmarkt haben die Daten dagegen keinen Einfluss. Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 9 Ticks auf 177,88 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 177,96 Prozent und das Tagestief bei 177,64 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 389.109 Kontrakte. Im Januar stieg der EU-harmonisierte Preisindex um 1,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Die Teuerungsrate beläuft sich auf plus 1,6 Prozent zum Vorjahr, erwartet wurde dagegen ein Wert von 0,5.

Die deutsche Teuerung macht auf Vorjahresbasis zwar einen deutlichen Sprung nach oben, den die Marktstrategen der Helaba durch die wieder höheren Mehrwertsteuersätze erklären. Zudem habe die Einführung der CO2-Steuer einen zusätzlichen Preisanstieg für Benzin, Diesel und Heizöl verursacht. Trotz der höheren Preisdynamik sei das Inflationsziel der EZB von knapp unter 2 Prozent noch in weiter Ferne. Dementsprechend dürften die Währungshüter an ihrem expansiven geldpolitischen Kurs festhalten.

January 28, 2021 08:44 ET (13:44 GMT)