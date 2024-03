EUREX/Bund-Future vor US-Verbraucherpreisen im Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future legt am Dienstag vor den US-Verbraucherpreisen leicht zu. Der Juni-Kontrakt steigt um 8:05 Uhr um 10 Ticks auf 133,41 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 133,47 Prozent und das Tagestief bei 133,34 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.551 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 3 Ticks auf 118,36 Prozent. Der wichtigste Termin für den Anleihehandel sind die Verbraucherpreise aus den USA, die für 13.30 Uhr auf der Agenda stehen. Mit über drei Prozent bleibt für die Zinsstrategen der Helaba die Preisdynamik jedoch zu hoch, um bereits in der nächsten Woche eine Zinssenkung der Fed zu erwarten. Dies gelte auch mit Blick auf die Kernpreise, bei denen ein starker Basiseffekt aber wohl für einen Rückgang der Jahresrate auf plus 3,7 nach zuvor 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr sorgt.

March 12, 2024 03:14 ET (07:14 GMT)