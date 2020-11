EUREX/Bund-Future weiter leicht im Plus

GO

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Heute im Fokus

DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins -- E.ON braucht neuen Chef -- Deutsche Börse übernimmt Aktionärsberater ISS in Milliardendeal -- SAF-Holland, Schaeffler, Software AG im Fokus

Ex-Manager von CIMIC in Korruptionsskandal in Australien verhaftet. Global Fashion Group will sich 120 Millionen Euro durch Kapitalerhöhung holen. K&E Treuhand zum gemeinsamen Vertreter der Wirecard-Anleihe bestellt. Lagarde: Fortschritt bei Impfstoffen ändert EZB-Prognosen zunächst kaum. Milliardenspritze für Autobranche - Erhöhte E-Kaufprämie bis 2025.