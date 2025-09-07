DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,81 +2,7%Dow45.621 +0,8%Nas21.708 +1,0%Bitcoin95.652 +0,7%Euro1,1670 +0,2%Öl66,79 -0,1%Gold3.553 +0,2%
EUREX/Bund-Future zieht an

05.09.25 08:20 Uhr

DOW JONES--Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Freitagmorgen gegen 8.15 Uhr um 12 Ticks auf 129,67 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 129,70 Prozent und das Tagestief bei 129,59 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 2.961 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 34 Ticks auf 114,10 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 7 Ticks auf 117,47 Prozent.

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

September 05, 2025 02:21 ET (06:21 GMT)