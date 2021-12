EUREX/Bund-Future zieht an - Volatilität nimmt zu

FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Donnerstag gegen 8.300 Uhr um 25 Ticks auf 173,84 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 173,86 Prozent und das Tagestief bei 173,44 Prozent. Umgesetzt wurden rund 13.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 50 Ticks auf 215,46 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 6 Ticks auf 133,92 Prozent.

Im Handel wird vor einer stärkeren Volatilität an den Anleihemärkten gewarnt. Die Volatilität bei Bunds sei mit aller Wucht zurückgekehrt, und das könnte nur ein Vorgeschmack auf das sein, was noch kommen könnte; denn die Unsicherheit bezüglich der geldpolitischen Kurse der Zentralbanken mit Blick auf die Virusvariante Omikron und deren mögliche Auswirkung auf die Konjunktur nehme zu, während die Liquidität bis zum Jahresende weiter abnehme, so die Commerzbank.

December 09, 2021 02:36 ET (07:36 GMT)