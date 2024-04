EUREX/Bund-Future zieht etwas an

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures liegt am Dienstagmorgen gegen 8.10 Uhr 15 Ticks höher auf 131,35 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 131,37 Prozent und das Tagestief bei 131,17 Prozent. Umgesetzt wurden 15.793 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 40 Ticks auf 131,24 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 5 Ticks auf 117,19 Prozent. Im Blick stünden die europäischen Einkaufsmanagerindizes am Vormittag, so Marktteilnehmer.

April 23, 2024 02:21 ET (06:21 GMT)