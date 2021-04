EUREX/Bund-Future zieht im Verlauf an

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Verlauf des frühen Handels am Montag etwas freundlicher. Gegen 8.20 Uhr gewinnt er 20 Ticks auf 171,03 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 170,94 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,05, das -tief bei 170,90 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.730 Kontrakte.

Die Helaba-Analysten sehen den Bund-Future bei 170,60/50 Prozent unterstützt. Widerstände lägen an der 21-Tagelinie bei 171,48 und bei 172,34 Prozent.

"Datenseitig ist der Kalender in dieser Woche dünn bestückt", so die Helaba. "Einzig die Vorabschätzungen der Einkaufsmanagerindizes in Deutschland, Frankreich und der Eurozone werden in der zweiten Wochenhälfte für Aufmerksamkeit sorgen", so das Haus.

Zur Sitzung der EZB am Donnerstag meinen die Analysten, im Blick stehe weniger die Entscheidung des EZB-Rats zur Geldpolitik, sondern vielmehr die Erläuterungen durch EZB-Präsidentin Christine Lagarde im Anschluss daran. Denn viele Marktteilnehmer rechneten mit einer Drosselung der Anleihenkäufe im dritten Quartal und mit einem Ende der Käufe PEPP-Käufe im ersten Quartal des kommenden Jahres.

April 19, 2021 02:33 ET (06:33 GMT)