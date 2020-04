EUREX/Bund-Future zieht im Verlauf an

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future zieht am Freitag im Verlauf des frühen Handels weiter an. Er gewinnt gegen 8.35 Uhr 36 Ticks auf 172,72 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 172,38 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 172,79, das -tief bei 172,27 Prozent. Umgesetzt wurden gut 33.000 Kontrakte.

Die Helaba sieht ein Potenzial zunächst bis 173,26 Prozent. Der MACD stehe auf Kauf. Die Unterstützungslinie bei 171,52 stelle eine erste Auffangmarke dar.

Im Blick steht zunächst der Ifo-Geschäftsklimaindex für Deutschland, er wird um 10.00 Uhr veröffentlicht. Von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte erwarten, dass der wichtigste deutsche Konjunkturfrühindikator auf 80,0 gefallen ist von 86,1 Punkten im März. So tief lag er zuletzt im März 2009, also auf dem Tiefpunkt der Finanzkrise.

