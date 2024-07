EUREX/Bund-Future zieht im Verlauf etwas an

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert Handelsverlauf am Mittwoch gegen 8.18 Uhr 16 Ticks höher bei 131,17 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 130,98 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 131,22, das -tief bei 130,95 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.781 Kontrakte.

Das technische Bild hat sich laut Helaba nicht verändert: 131,32 und 131,67 seien die nächsten Hürden, bei 130,32 sei der Bund-Future unterstützt.

Die Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senats am Dienstag haben die Zinserwartungen per saldo nicht wesentlich verändert. "Letztlich entscheidet die Notenbank in Abhängigkeit der Datenlage", so die Helaba, die meint, wichtig in diesem Zusammenhang seien die am Donnerstag anstehenden Verbraucherpreise in den USA. "Bis dahin könnten sich Marktteilnehmer in Zurückhaltung üben", so die Analysten des Hauses.

