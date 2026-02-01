DAX24.988 -0,1%Est506.047 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3300 -5,3%Nas23.102 -0,6%Bitcoin56.019 -3,2%Euro1,1915 +0,2%Öl69,25 +0,3%Gold5.064 +0,8%
EUREX/Bund-Future zieht leicht an

11.02.26 08:06 Uhr

DOW JONES--Der März-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Mittwochmorgen bis 8.03 Uhr um 7 Ticks auf 128,68 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 128,74 Prozent und das -tief bei 128,60 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 11.057 Kontrakte. Der Buxl-Future steigt um 14 Ticks auf 110,36 Prozent - der Bobl-Future um 2 Ticks auf 116,82 Prozent.

