EUREX/Bund-Future zieht leicht an - Hochs im Blick

FRANKFURT (Dow Jones)--Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Donnerstagmorgen um 4 Ticks auf 173,12 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 173,22 Prozent und das -tief bei 173,06 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 12.691 Kontrakte. Der Bobl-Futures gewinnt 1 Ticks auf 134,57 Prozent. Der anhaltende Handelsstreit, die durchwachsene Berichtssaison sowie die Erwartung baldiger Zinssenkungen in der Eurozone unterstützen Bundesanleihen. Das Allzeithoch bei 174,05 rückt wieder in den Blick.

July 18, 2019 02:33 ET (06:33 GMT)