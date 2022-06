EUREX/Bund-Future zieht vor EZB-Zinsentscheidung an

FRANKFURT (Dow Jones)--Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr um 18 Ticks auf 148,87 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 148,98 Prozent und das Tagestief bei 148,52 Prozent. Umgesetzt wurden bisher rund 16.500 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 2 Ticks auf 165,72 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 11 Ticks auf 123,88 Prozent.

Im Blick steht die geldpolitische Entscheidung der EZB und die anschließende Pressekonferenz mit Präsidentin Lagarde. Die EZB wird vermutlich ein Ende der Anleihekäufe und Zinserhöhungen ab Juli verkünden. "Entscheidend für die Börsen wird sein, wie sich Lagarde zu möglichen großen Zinsschritten von 50 Basispunkten äußert", so QC Partners. Im Moment hielten die Börsen mindestens einen doppelten Zinsschritt in diesem Jahr für möglich. Eine Absage an doppelte Zinsschritte würde am Markt für Erleichterung sorgen, heißt es. Eine Forcierung von großen Zinsschritten könnte dagegen am Rentenmarkt für neue Unruhe sorgen.

June 09, 2022 02:48 ET (06:48 GMT)