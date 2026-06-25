EUREX/Bund-Future zunächst auf Richtungssuche

DOW JONES--Der Bund-Future befindet sich am Donnerstag im Verlauf zunächst auf Richtungssuche. Bisher pendelt er in einer Spanne von nur 10 Ticks um den Vortagesschluss. Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um zwei Ticks auf 127,31 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,35 Prozent und das Tagestief bei 127,25 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 32.123 Kontrakte.

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Am Anleihenmarkt wird auf die Daten aus den USA am Nachmittag gewartet, hier vor allem auf die von der US-Notenbank beachteten PCE-Deflatoren, der Kern-Deflator ist das bevorzugte Inflationmaß der Fed. Laut der Marktstrategen der Helaba dürfte es im Mai zu einem weiteren Anstieg gekommen sein, was gegen die von US-Präsident Trump geforderten Zinssenkungen spreche. Vielmehr schließen die Währungshüter die Möglichkeit einer Zinserhöhung nicht aus. Vor allem der neue Fed-Chef Warsh hat bei der FOMC-Sitzung in der vergangenen Woche mit eher falkenhaften Äußerungen und der Betonung der Inflationsgefahren überrascht. Marktteilnehmer hätten mehr als einen Zinsschritt bis zum Ende dieses Jahres eingepreist.

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DJG/thl/ros

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June 25, 2026 02:48 ET (06:48 GMT)