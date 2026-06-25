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EUREX/Bund-Future zunächst auf Richtungssuche

25.06.26 08:47 Uhr

DOW JONES--Der Bund-Future befindet sich am Donnerstag im Verlauf zunächst auf Richtungssuche. Bisher pendelt er in einer Spanne von nur 10 Ticks um den Vortagesschluss. Der September-Kontrakt des Bund-Futures steigt um zwei Ticks auf 127,31 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 127,35 Prozent und das Tagestief bei 127,25 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 32.123 Kontrakte.

Am Anleihenmarkt wird auf die Daten aus den USA am Nachmittag gewartet, hier vor allem auf die von der US-Notenbank beachteten PCE-Deflatoren, der Kern-Deflator ist das bevorzugte Inflationmaß der Fed. Laut der Marktstrategen der Helaba dürfte es im Mai zu einem weiteren Anstieg gekommen sein, was gegen die von US-Präsident Trump geforderten Zinssenkungen spreche. Vielmehr schließen die Währungshüter die Möglichkeit einer Zinserhöhung nicht aus. Vor allem der neue Fed-Chef Warsh hat bei der FOMC-Sitzung in der vergangenen Woche mit eher falkenhaften Äußerungen und der Betonung der Inflationsgefahren überrascht. Marktteilnehmer hätten mehr als einen Zinsschritt bis zum Ende dieses Jahres eingepreist.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/ros

(END) Dow Jones Newswires

June 25, 2026 02:48 ET (06:48 GMT)