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EUREX/Bund-Futures bleiben unter Druck

DOW JONES--Der September-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Dienstag bis 8.26 Uhr 29 Ticks auf 123,92 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 124,06 Prozent und das Tagestief bei 123,89 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 36.410 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 42 Ticks auf 104,4 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 16 Ticks auf 113,74 Prozent.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/cln

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2026 02:28 ET (06:28 GMT)

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