DAX 25.254 +0,1%ESt50 6.242 +0,1%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,72 ±0,0%Nas 27.477 +1,1%Bitcoin 76.138 -0,4%Euro 1,1211 -0,1%Öl 99,7 -0,6%Gold 4.132 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EUREX/Bund-Futures etwas fester - Frankreich weiter im Blick

DOW JONES--Etwas fester zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Dienstagmorgen. Händler achten aber weiter darauf, ob dies tatsächlich auf Entspannung bei den globalen Renditen zurückgeht oder nur auf Umschichtungen aus französischen Staatsanleihen. Die Zinsdifferenz zwischen Bundes- und französischen Anleihen zeigt sich aktuell auf dem Niveau vom späten Vortag, aber unter dem Niveau vom Montagmittag. Allerdings sei diese Beobachtung erst aussagekräftig, wenn der liquide Kassahandel begonnen habe, heißt es im Handel.

Werbung

Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 37 Ticks auf 121,10 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,14 Prozent und das Tagestief bei 120,85 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 25.026 Kontrakte. Der Buxl-Futures steigt um 54 Ticks auf 102,22 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 20 Ticks auf 112,83 Prozent.

DJG/mod/gos

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2026 02:37 ET (06:37 GMT)

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.