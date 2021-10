EUREX/Bund-Futures fällt am 170%-Widerstand wieder zurück

FRANKFURT (Dow Jones)--Abwärts geht es am Freitagmorgen mit den deutschen Renten-Futures auf allen Laufzeiten der Zinskurve. "Das sollte etwas vorsichtig stimmen mit Blick auf die angebliche Entspannung bei Inflation und Renditeanstieg", meint ein Händler. Der Bund-Futures hatte sich am Vortag in einer scharfen Rally erholt bis an den Widerstandsbereich um 170 Prozent. Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures verliert 17 Ticks auf 169,66 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 169,84 Prozent und das Tagestief bei 169,62 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 16.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 36 Ticks auf 204,62 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 6 Ticks auf 134,78 Prozent.

October 15, 2021 02:26 ET (06:26 GMT)