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EUREX/Bund-Futures im Plus - Blick in Richtung Frankreich

DOW JONES--Mit einem leichten Plus zeigen sich die deutschen Renten-Futures am Donnerstagmorgen. Der Bund-Futures dürfte im Tagesverlauf weiter mit Blick auf den Spread zu Frankreich gehandelt werden, sagt ein Händler. Deutliche Kursgewinne der Bunds seien daher eher ein schlechtes Zeichen, da es für Umschichtungen aus französischen Anleihen spreche und die dortigen Renditen treibe. Sorgen macht das am Freitagabend anstehene neue Moodys-Rating. Hier drohe eine Abstufung Frankreichs. Entsprechend notieren deren Renten-Futures (FOAT) am Morgen im Minus.

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Der Dezember-Kontrakt des Bund-Futures steigt um 10 Ticks auf 121,51 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,60 Prozent und das Tagestief bei 121,40 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.194 Kontrakte. Der Buxl-Futures erhöht sich um 38 Ticks auf 104,30 Prozent. Der Bobl-Futures gewinnt 2 Ticks auf 112,78 Prozent.

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2026 02:02 ET (06:02 GMT)

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