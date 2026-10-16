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EUREX/Bund-Futures kaum verändert

DOW JONES--Der aktuelle Kontrakt des Bund-Futures verliert am Freitagmorgen bis 8.04 Uhr 2 Ticks auf 121,64 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 121,72 Prozent und das -tief bei 121,55 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 20.585 Kontrakte. Der Buxl-Future notiert unverändert bei 103,74 Prozent - der Bobl-Future gewinnt 2 Ticks auf 112,94 Prozent.

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mpt/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 16, 2026 02:09 ET (06:09 GMT)

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