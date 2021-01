EUREX/DAX-Future baut Gewinne aus - wieder oben in der Flagge

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am Montagmorgen während des Übergangs aus dem asiatisch in den europäisch geprägten Handel. Der März-Kontrakt steigt gegen 8.26 Uhr um 82 auf 13.940 Punkte. In den Handel gegangen war er mit 13.881,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.941 und das Tagestief bei 13.860,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 2.100 Kontrakte.

Nach dem Rücksetzer vom Freitag kehrt der DAX-Future damit in den oberen Bereich seiner technischen Flaggenformation zurück. Der Schlüsselwiderstand auf dem Weg nach oben liegt laut Marktanalysten bei 14.020 Punkten. Als unterstützt gilt der DAX-Future bei 13.595 Punkten.

January 25, 2021 02:27 ET (07:27 GMT)