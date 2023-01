EUREX/DAX-Future behauptet im Verlauf sein Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future kann am Mittwoch im Verlauf sein Plus behaupten. Der März-Kontrakt steigt um 70 auf 14.327 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 14.334 und das Tagestief bei 14.261 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.586 Kontrakte. Dabei ist zu beobachten, dass sich die Spreads einengen und das Volumen steigt. Klar positiv ist nach Aussage eines Händlers, wie der DAX-Future die jüngste Schwäche an der Wall Street weggesteckt habe. Ein positives Signal wäre nun, wenn der März-Kontrakt über 14.360 Punkte steigen würde, dann könne es weiter nach oben gehen.

January 04, 2023 02:58 ET (07:58 GMT)