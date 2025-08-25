EUREX/DAX-Future bei dünnem Volumen etwas leichter

DOW JONES--Der DAX-Future notiert am Donnerstag im Verlauf etwas leichter. Auffallend ist weiterhin das dünne Handelsvolumen, umgesetzt wurden bisher nur 535 Kontrakte. Der September-Kontrakt des DAX-Futures verliert 27 auf 24.322 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.373 und das Tagestief bei 24.299 Punkten. Momentum dürfte allenfalls an den Markt kommen, wenn die jüngste Handelsspanne zwischen 24.000 und 24.500 Punkten verlassen wird, was sich aber bisher nicht abzeichnet.

August 21, 2025 02:29 ET (06:29 GMT)