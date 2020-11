EUREX/DAX-Future bricht im Verlauf ein

FRANKFURT (Dow Jones)-- Der Dezember-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Mittwoch im Verlauf 300,5 auf 11.808 Punkte. Belastend wirkt, dass sich US-Präsident Donald Trump bereits zum Wahlsieger erklärt hat, während die Stimmenauszählung noch am Laufen ist. Zudem will Trump den obersten Gerichtshof anrufen, falls die Demokraten noch die Mehrheit der Wahlmänner gewinnen sollten. "In der Geschichte der USA ist das beispiellos, da der Wahlausgang noch völlig offen ist", sagt ein Marktteilnehmer.

Das Tageshoch im DAX-Future liegt bei 12.254,5 und das Tagestief bei 11.773,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 12639 Kontrakte.

November 04, 2020 02:49 ET (07:49 GMT)