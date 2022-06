EUREX/DAX-Future dreht im Verlauf gen Süden

GO

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX dürfte zum Start klar unter 13.000-Punkte-Marke fallen -- Asiens Börsen uneins - Uniper kassiert Ergebnisprognose -- USA ordern Corona-Impfstoff von BioNTech/Pfizer

Deutsche Importpreise steigen im Mai schwächer als erwartet. OPEC+ berät über Förderung für August. China: Staatliche Einkaufsmanagerindizes deuten wieder auf Expansion hin. LVMH kauft Weingut in Kalifornien. Daimler Truck will Teil der Bus-Produktion ins Ausland verlegen. Putin: 'Spezialoperation' in der Ukraine läuft nach Plan.