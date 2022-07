EUREX/DAX-Future dreht im Verlauf ins Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Abgabedruck kommt bereits schnell auf, in der Folge dreht der DAX-Future am Donnerstag im Verlauf ins Minus. Der September-Kontrakt verliert 59 auf 12.717 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 12.797 und das Tagestief bei 12.655 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.485 Kontrakte. Die Volatilität dürfte auch am Berichtstag weiter hoch bleiben. Als Handelsspanne nennen Charttechniker den Bereich von 12.600 bis 12.900 Punkten.

July 14, 2022 02:42 ET (06:42 GMT)