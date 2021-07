EUREX/DAX-Future dreht im Verlauf ins Plus

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach einem etwas leichteren Start dreht der DAX-Future am Donnerstag im Verlauf leicht ins Plus. Die Fed hatte am Vorabend keine Überraschung geliefert, auch die Tech-Unternehmen aus den USA hatten überzeugende Quartalszahlen geliefert, so dass die Unwägbarkeiten nun Vergangenheit sein sollten. Damit hat sich das Umfeld leicht aufgehellt, heißt es am Morgen aus dem Handel. Der September-Kontrakt des DAX-Future steigt um 24 auf 15.555 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.558 und das Tagestief bei 15.496 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.555 Kontrakte. Charttechnisch hängt der DAX-Future weiterhin in seiner Seitwärtsbewegung mit seiner Unterstützung bei 14.440 und dem Widerstand bei 15.740 Punkten fest.

July 29, 2021 02:41 ET (06:41 GMT)