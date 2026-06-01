EUREX/DAX-Future dreht im Verlauf knapp ins Plus

DOW JONES--Für den DAX-Future geht es nach einem schwächeren Start im Vormittagsverlauf nach oben. Positiv werden die Nachrichten von den Verhandlungen zwischen dem Ian und den USA gewertet. Zurückhaltung signalisiert zugleich das noch recht dünne Handelsvolumen. Der September-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 13 auf 25.211 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.215 und das Tagestief bei 25.110 Punkten. Umgesetzt wurden 568 Kontrakte.

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DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 22, 2026 02:45 ET (06:45 GMT)