EUREX/DAX-Future erholt sich im Verlauf vom Tagestief

FRANKFURT (Dow Jones)--Der DAX-Future kann sich am Freitag im Verlauf vom Tief erholen. Der Juni-Kontrakt verliert 16 auf 15.861 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.863 und das -tief bei 15.818 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.182 Kontrakte. Den positiven Impuls liefert die Nachricht aus den USA, dass das Repräsentantenhaus mit einigen Fortschritten, aber noch nicht mit einer Einigung über die Anhebung der Schuldenobergrenze in die Wochenendpause gegangen sei. Es scheint Bewegung in den Streit zu kommen. Charttechnisch ist der DAX-Future nach dem Rücksetzer zu Beginn der Woche wieder in seine alte Handelsspanne zurückgefallen, diese liegt im Bereich 15.750 bis 16.050 Punkten.

May 26, 2023 02:34 ET (06:34 GMT)