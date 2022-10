EUREX/DAX-Future erholt sich weiter

Werbung

Werbung

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

Vor Fed-Protokoll: DAX eröffnet stabil -- Asiens Börsen höher -- CropEnergies kann Umsatz steigern -- Klöckner & Co mit Gewinnwarnung -- Gerresheimer auf Wachstumskurs -- LVMH, Credit Suisse im Fokus

Deutsche Bank holt neue Managerin für Asien-Geschäft. AUTO1 mit Wachstum im Privatkundengeschäft. Bank of England will Anleihekäufe wie geplant am Freitag einstellen. Deutschlands Gasspeicher-Füllstand bei fast 95 Prozent. Netflix-Serie 'Die Kaiserin' auf Platz eins der internationalen Serien. Deckel für Strom- oder Gaspreise: So dämpft Europa die Energiepreise.