EUREX/DAX-Future erobert Marke von 15.200 Punkten zurück

FRANKFURT (Dow Jones)-Der DAX-Future baut am Mittwoch im Verlauf sein Plus aus. Nach dem Rücksetzer am Vortag sind erste Käufe getreu dem Motto "buy the dip" zu sehen. Auf der anderen Seite ist zu hören, dass Absicherungs-Stops näher an die aktuellen Notierungen gezogen werden. Sollten diese ausgelöst werden, bedeutet dies zum einen, dass das Momentum nach unten wieder an Fahrt aufnimmt, und diese Inveatoren dem Markt für einen gewisse Zeit fehlen dürften. Von daher könnte die Zeit höherer Schwankungen an den Aktienmärkten zunächst anhalten.

Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 31 auf 15.203 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.205 und das Tagestief bei 15.128 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 3.143 Kontrakte.

April 21, 2021 02:49 ET (06:49 GMT)