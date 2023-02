EUREX/DAX-Future etwas leichter

FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des DAX-Futures verliert am Mittwochmorgen gegen 8.30 Uhr 52 auf 15.189 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 15.213 und das Tagestief bei 15.174 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 2.437 Kontrakte. Die Anleger dürften sich bedeckt halten vor der geldpolitischen Entscheidung der US-Notenbank am Abend. Im Blick steht vor allem der geldpolitische Ausblick. Sollte dieser falkenhafter als erwartet ausfallen, droht eine Korrektur an den Börsen.

DJG/mpt/gos

(END) Dow Jones Newswires

February 01, 2023 02:29 ET (07:29 GMT)