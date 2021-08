EUREX/DAX-Future fällt auf Tagestief

GO

Werbung

Werbung

Die wichtigsten News von finanzen.net auf XING lesen - so einfach geht's

Werbung

Werbung

Heute im Fokus

DAX leicht im Plus -- Asiens Börsen etwas tiefer -- Deutsche Wohnen verdient dank höherer Mieten mehr -- Disney macht mehr Gewinn -- Airbnb bleibt in Verlustzone -- Knorr-Bremse, GEA im Fokus

Moderna- und BioNTech-Aktien: Dritte Corona-Impfung für immungeschwächte Menschen in den USA. Varta wächst schwächer als erwartet - bestätigt Ausblick. ENCAVIS übertrifft Prognosen und bestätigt Ausblick. Samsung-Erbe vorzeitig aus Haft entlassen. Just Eat Takeaway-Aktie: Lieferando bietet Kurieren unbefristete Verträge an.