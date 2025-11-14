EUREX/DAX-Future gibt im frühen Verlauf etwas nach

DOW JONES--Der DAX-Future kommt am Freitagvormittag etwas zurück. "Mit den Vorgaben waren die ersten Kurse wohl etwas optimistisch", so ein Derivatehändler mit Blick auf die zunächst dünnen Umsätze. Er rechnet im Verlauf mit einem Test der Marke von 24.000 Zählern. Der Dezember-Kontrakt verliert um 8.36 Uhr um 73 auf 24.069 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.180 und das Tagestief bei 24.050 Punkten. Umgesetzt wurden rund 2.000 Kontrakte.

Wer­bung Wer­bung

DJG/thl/gos

(END) Dow Jones Newswires

November 14, 2025 02:37 ET (07:37 GMT)