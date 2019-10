EUREX/DAX-Future gut behauptet - Von Jahreshoch zu Jahreshoch

FRANKFURT (Dow Jones)--Die DAX-Futures ziehen am Montag im asiatisch geprägten Frühhandel an. Der Dezember-DAX notiert gegen 6.10 Uhr mit einem Plus von 12 auf 12.896 Punkten gut behauptet. Mit dem Tageshoch von 12.915,5 hat der Future schon wieder ein neues Jahreshoch markiert, damit ist die Hausse ungebrochen mit Ziel 13.000er Marke. Eine erste Unterstützung sehen Marktteilnehmer bei den früheren Jahreshochs bei 12.800 Punkten, darunter bei 12.625 Punkten. Umgesetzt worden sind bisher rund 1.800 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 28, 2019 01:13 ET (05:13 GMT)