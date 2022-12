EUREX/DAX-Future hält sich im Verlauf über 14.000er-Marke

FRANKFURT (Dow Jones)--Für den DAX-Future geht es am Mittwoch nach oben. Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 49 auf 14.037 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 14.069 und das Tagestief bei 14.012 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 1.988 Kontrakte. "Auch wenn die Weinachtsrally wohl dieses Jahr ausfällt, hält sich der DAX wacker", so ein Marktteilnehmer am Morgen. Mit Blick auf die Charttechnik wird der DAX in der Spanne zwischen 13.660 und 14.280 Zählern gesehen, ein Ausbruch aus der Spanne sei nicht zu erwarten.

December 21, 2022 02:43 ET (07:43 GMT)