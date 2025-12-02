EUREX/DAX-Future im frühen Handel behauptet

DOW JONES--Gut behauptet zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der aktuelle Kontrakt steigt gegen 06.02 Uhr 16,0 Punkte auf 23.621,0. In den Handel gegangen war er mit 23.591,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.640,0 und das Tagestief bei 23.587,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 237 Kontrakte.

December 02, 2025 00:03 ET (05:03 GMT)