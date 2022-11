EUREX/DAX-Future im frühen Handel fester

Werbung

Wall Street letztlich tiefer -- DAX schließt im Plus -- Uber steigert Umsatz -- Twitter, Amazon, Tesla, Johnson & Johnson, VW, AstraZeneca im Fokus

Moody's stuft Bonitätsbewertung von Vonovia runter. Scholz lobt BASF-Fabrikneubau - "Gutes Zeichen" für die Zukunft. Pfizer hebt trotz starkem Dollar Jahresziele an. Google ändert Bezahlregeln in Indien. RBC hebt Kursziel für Porsche an. BP erzielt im 3. Quartal zweithöchsten Quartalsgewinn - weiterer Aktienrückkauf. EZB-Präsidentin Lagarde kündigt weitere Zinserhöhungen an.