EUREX/DAX-Future im frühen Handel gut behauptet

DOW JONES--Mit leichten Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Dienstagmorgen. Der September-Kontrakt steigt gegen 06.13 Uhr um 6,0 Punkte auf 23.711. In den Handel gegangen war er mit 23.703 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 23.728 und das Tagestief bei 23.701 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 258 Kontrakte.

September 23, 2025 00:14 ET (04:14 GMT)