EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher

Die Börse in Bombay legte in den letzten fünf Jahren um rund 46 Prozent zu. Indien dürfte in den nächsten 20 Jahren die am schnellsten wachsende Wirtschaftszone der Welt sein. Imzeigt Ihnen Profi Simon Betschinger spannende indische Investitionsmöglichkeiten! Jetzt kostenlos anmelden!