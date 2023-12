EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher

Heute im Fokus

J&J veröffentlicht Gewinnwarnung. Microsoft: Künstlicher "Superintelligenz" noch weit entfernt. Lokleasing-Firma ELL schließt Rahmenvertrag mit Siemens. Ford passt Gewinnziel nach unten an. Lufthansa will Wartungstochter Technik nun doch behalten. thyssenkrupp-Vorstand wird erweitert. Fresenius beendet Dekonsolidierung von FMC erfolgreich. Siltronic strebt starkes Wachstum an.