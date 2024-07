EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher

Heute im Fokus

Russland kündigt Verlangsamung von YouTube an. Hermès erzielt höhere Umsätze. Saint-Gobain bekräftigt Prognose dank positiver Entwicklungen im Baumarktgeschäft. EssilorLuxottica erhöht Halbjahresgewinn und bekräftigt Mittelfristziele. Enel peilt obere Prognosegrenze an. Neue französische Verkehrssteuer drückt VINCI-Gewinn. NVIDIA könnte Börsenwert in 2024 noch mal verdoppeln.