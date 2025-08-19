DAX24.359 -0,1%ESt505.449 +0,3%Top 10 Crypto16,00 -4,7%Dow44.946 +0,1%Nas21.623 -0,4%Bitcoin98.865 -1,5%Euro1,1704 -0,1%Öl65,85 -0,4%Gold3.354 +0,6%
EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher

18.08.25 06:35 Uhr

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montagmorgen. Der September-Kontrakt steigt gegen 06.34 Uhr um 36 Punkte auf 24.467. In den Handel gegangen war er mit 24.494 Punkten. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.510 und das Tagestief bei 24.451 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 163 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2025 00:36 ET (04:36 GMT)