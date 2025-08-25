DAX24.293 +0,1%ESt505.462 -0,2%Top 10 Crypto15,67 -3,6%Dow44.786 -0,3%Nas21.100 -0,3%Bitcoin97.404 +0,6%Euro1,1586 -0,2%Öl67,63 -0,1%Gold3.328 -0,3%
EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher

22.08.25 06:12 Uhr

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Freitagmorgen. Der September-Kontrakt steigt gegen 06.12 Uhr 14,0 Punkte auf 24.326,0. In den Handel gegangen war er mit 24.318,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.349,0 und das Tagestief bei 24.304,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 183 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ thl

(END) Dow Jones Newswires

August 22, 2025 00:13 ET (04:13 GMT)