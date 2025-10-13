EUREX/DAX-Future im frühen Handel höher

DOW JONES--Mit Aufschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Montagmorgen. Der Terminkontrakt steigt gegen 05.54 Uhr 181,0 Punkte auf 24.467,0. In den Handel gegangen war er mit 24.497,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.531,0 und das -tief bei 24.438,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 498 Kontrakte.

