EUREX/DAX-Future im frühen Handel knapp behauptet
14.08.25 06:01 Uhr
DOW JONES--Mit kleinen Abschlägen zeigen sich die DAX-Futures am frühen Donnerstagmorgen. Der September-Kontrakt verliert gegen 06.01 Uhr 58,0 Punkte auf 24.231,0. In den Handel gegangen war er mit 24.296,0. Das Tageshoch liegt bislang bei 24.296,0 und das Tagestief bei 24.228,0 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 136 Kontrakte.
