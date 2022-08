EUREX/DAX-Future im frühen Handel niedriger

GO

Asiens Börsen uneinheitlich -- GAZPROM will Nord Stream 1 für drei Tage abschalten -- Fresenius bekommt neuen Chef -- BVB im Fokus

Telekom-Chef Höttges äußert Kritik an Homeoffice-Trend. Bundesbankpräsident Nagel erwartet im Herbst zweistellige Inflation. BofA-Aktie, Barclays-Aktie, Deutsche Bank-Aktie & Co: Banken einigen sich auf Geldbuße wegen WhatsApp-Nutzung. Sondierungen zwischen Piloten und Lufthansa ergebnislos. Porsche will jährlich 80.000 Einheiten des E-Macan verkaufen.